На Дону количество пчеловодов сократилось на 9%

В марте 2026 года в Ростовской области было зарегистрировано более 1,3 тыс. пчеловодческих хозяйств, что на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель был равен почти 1,5 тыс. хозяйств. Об этом сообщили «Ведомости Юг».

В тот же период количество пчелосемей уменьшилось до 56 тыс., тогда как годом ранее их насчитывалось более 58 тыс.

По мнению пчеловодов, уменьшение прибыльности медового производства в регионе связано с экстремальными погодными условиями. На пасеки негативно повлияли как длительная засуха в Ростовской области, продолжавшаяся два года подряд, так и участившиеся температурные колебания.

Эксперты считают, что засуха значительно уменьшает кормовую базу для пчел, так как растения выделяют меньше нектара, а цветы производят меньше пыльцы. Это делает трудным для пчелиных семей сбор достаточного количества пищи. Такие погодные условия ослабляют пчел, что негативно влияет на сбор меда и, соответственно, на прибыльность хозяйств.

Наталья Белоштейн