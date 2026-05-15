Узнать больше о мирном атоме

Ростовская атомная станция и Информационный центр по атомной энергии запустили в регионе коммуникационно-просветительский проект «МедиАтом». В нем — более 100 участников: редакторов и журналистов, студентов факультетов журналистики и связей с общественностью учебных заведений Юга РФ.



По словам организаторов проекта, будет включать четыре образовательных интенсива с теорией и практикой от экспертов-атомщиков и экспертов-журналистов, пресс-тур на атомную станцию и участие в пресс-конференции с руководством Ростовской АЭС, творческие конкурсы для студентов и журналистов, защиту проектов и финальный форум в Волгодонске. Занятия будут проходить в течение трех месяцев на площадках РоАЭС и Информационного центра по атомной энергии Ростова-на-Дону (ИЦАЭ).

Как пояснила начальник управления коммуникаций Ростовской АЭС Светлана Черноусова, очень важно, чтобы люди, которые пишут об атомной энергетике, были профессионалами и на уровне экспертов разбирались в тонкостях отрасли. «Проект “МедиАтом” — образовательный марафон, который и призван решить эту задачу. Программа сверстана так, чтобы у участников была возможность пообщаться с профессионалами-практиками, которые расскажут о трендах в медиа и ответят на все интересующие вопросы», — рассказала госпожа Черноусова.

Старт проекта состоялся 13 мая. Инженер кафедры редких металлов и наноматериалов Физико-технического института Уральского федерального университета, блогер, телеведущий, автор канала «Химия — просто» Александр Иванов погрузил участников проекта в мир атомной энергии, открыл новые темы, развенчал мифы о радиации и дал советы по эффективному продвижению контента через блогосферу. Кроме того, в рамках первого интенсива участники проекта сразились в интеллектуальной игре «Адреналин», подготовленной ИЦАЭ.

Руководитель Информационного центра по атомной энергии Ростова-на-Дону Светлана Чурикова подчеркнула, что «МедиАтом» — это мост между фундаментальной наукой и медиасредой. «Сегодня важно, чтобы профессионалы делились опытом с начинающими журналистами. Для студентов это еще и возможность расширить кругозор в сфере атомных технологий, приобрести практические навыки, пообщаться не только с опытными журналистами, но и со специалистами по коммуникациям. Такие проекты помогают готовить квалифицированные кадры, которые понимают специфику отрасли, могут доступно рассказывать о сложном», — объяснила госпожа Чурикова.

Руководитель регионального информационного центра «ТАСС Юг» Сергей Тюрин заметил, что, с одной стороны, темы развития атомной энергетики в южных регионах РФ и информационные поводы, связанные с отраслью актуальны и востребованы в медийной повестке. «Эти темы требуют большей экспертности, которую и дают нам атомщики, — уверен господин Тюрин. — С другой стороны, новое время диктует новые запросы на информацию, контент, форматы подачи и распространения. Это время новых журналистов — молодых, дерзких, технологичных. И благодаря такому проекту мы не только погружаемся в тему, но и присматриваемся к молодым кадрам, а они — к нам. Мы учимся друг у друга».