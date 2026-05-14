Балет от «Донбасс Оперы», «Сочи» против «Ахмата» и «Коммерсант» с Петровым

В выходные жителям и гостям Сочи будут доступны разнообразные развлечения: можно насладиться балетом, посетить рок-концерт, провести время в океанариуме или сходить на футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Где послушать музыку

В пятницу, 15 мая, в 13:00 в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится концерт «Жемчужины Баха». В программе — арии из кантат и ораторий Иоганна Себастьяна Баха, а также прелюдии из «Хорошо темперированного клавира». Исполняет оперная вокалистка, лауреат международных конкурсов Арис. Художественный руководитель концерта — заслуженный деятель искусств России Юрий Каспаров.

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

15 мая в 19:00 в Зимнем театре состоится концерт «С Днем рождения, Зимний!», посвященный 88-летию театра. Выступают оркестр народных инструментов «Русский сувенир», Камерный хор Сочинской филармонии, хор Сочинского колледжа искусств, а также солисты Евгения Думкина, Дарья Морозова (сопрано), Иван Евченко (тенор) и народный артист России Евгений Григорьев (бас-баритон). В программе — арии и фрагменты из опер Россини, Дворжака, Леонкавалло, Глинки, Мусоргского, Бородина, оперетт Легара и Кальмана, а также неаполитанские песни.

Стоимость билета — от 800 руб. (6+)

В воскресенье, 17 мая, в 17:00 в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской состоится концерт «Орган/рок». Лауреат премии «Органист года» Владимир Королевский исполнит переложения хитов рок-групп Queen, Beatles, Metallica, а также произведения Баха, Видора и Боэльмана.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

В субботу, 16 мая, в 19:00 в концертном пространстве «Каникулы в Сочи» состоится спектакль «Вдребезги». Это авторская драма о судьбах детей в фашистском концлагере времен Великой Отечественной войны, основанная на реальных событиях. Спектакль — обладатель Гран-при фестиваля «Кинотаврик» (2023).

Стоимость билета — от 1500 руб. (12+)

16 мая в 19:00 в Зимнем театре состоится балет «Собор Парижской Богоматери» в постановке Донецкого театра оперы и балета. Действие разворачивается в Париже 1482 года, где на фоне любовной драмы героев разворачиваются события, ведущие к трагедии. Спектакль сопровождает Симфонический оркестр театра. Продолжительность — 120 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 1000 руб. (12+)

В продолжение балетной программы в воскресенье, 17 мая, в 19:00 в Зимнем театре состоится «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига. Спектакль поставлен по мотивам одноименной драмы Генрика Ибсена и рассказывает о приключениях крестьянского парня Пера Гюнта. Постановку представляет Донецкий театр оперы и балета, режиссер — Вадим Писарев.

Стоимость билета — от 1000 руб. (6+)

Что смотреть в кино

С 23 апреля в кинотеатрах Сочи показывают фильм «Коммерсант». Действие разворачивается в Москве 1996 года: молодой банкир Андрей после ареста попадает в общую камеру «Матросской тишины», где ему предстоит научиться выживать. В главных ролях: Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски. Режиссеры — Федор и Никита Кравчуки, продолжительность фильма — 96 минут.

Стоимость билета — от 610 руб. (18+)

Также в кинотеатрах курорта показывают фильм «Вверх по волшебному дереву». Семья переезжает из города в деревню, а младшая дочь находит в лесу огромное дерево, ведущее в Волшебное королевство. В ролях: Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюсон, Клэр Фой, Никола Кохлан. Режиссер — Бен Грегор, продолжительность фильма — 110 минут.

Стоимость билета — от 450 руб. (6+)

Любители семейного кино могут сходить на «Ждуна 2». Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить мальчика Никиту о приближающейся космической угрозе. В ролях: Александр Ревва, Елена Валюшкина, Владислав Ветров. Режиссер — Дмитрий Суворов, продолжительность фильма — 98 минут.

Стоимость билета — от 450 руб. (6+)

Все выходные в 23:15 в кинотеатре «Кино Море Молл» можно увидеть картину «На гребне волны» режиссера Кэтрин Бигелоу. Банда серфингистов совершает ограбления банков, а агент ФБР внедряется в нее, чтобы раскрыть дело. В ролях: Патрик Суэйзи, Киану Ривз, Гэри Бьюзи. Продолжительность фильма — 117 минут.

Стоимость билета — от 450 руб. (18+)

Куда сходить еще

Все выходные в Большом Сочинском дельфинарии будет работать океанариум. Экспозиция включает аквариумы с акулами, муренами, тропическими рыбами и коралловым рифом. Ежедневно с 11:00 до 18:00 в начале каждого часа проводятся бесплатные экскурсии продолжительностью 20 минут. Режим работы — с 10:00 до 20:00.

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

Также в Большом Сочинском дельфинарии доступна программа «Плавание с дельфинами». Участники заходят в воду, где дельфины катают их на плавнике. Сеансы проходят в 12:00, 14:00 и 17:00, температура воды в бассейне — +25 градусов круглый год.

Стоимость билета — от 6000 руб. (0+)

В игре «Пиратский корабль» на Навагинской, 3/4 команде из 2–5 игроков предстоит сбежать с корабля капитана Стенли Лондона. Квест рассчитан на 1 час и относится к категории сложных со страшной атмосферой. Игра начинается в 17:50, прибыть необходимо за 20 минут до старта.

Стоимость билета — от 4500 руб. (12+)

В субботу, 16 мая, в 11:00 в Зимнем театре пройдет экскурсия «Тайны Зимнего театра: путешествие в мир искусства и истории». Ведущий специалист выставочного отдела Жанна Науменко знакомит участников с историей строительства театра, его интерьерами и выставочной деятельностью. В программу включено посещение театрального закулисья и партера.

Стоимость билета — от 800 руб. (0+)

В воскресенье, 17 мая, в 18:00 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч между командами «Сочи» и «Ахмат». Для посещения требуется карта болельщика.

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

