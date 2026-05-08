«Авангард» смог улететь в Омск после полуфинала в Ярославле
ХК «Авангард» смог улететь в Омск после полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» в Ярославле. Об этом сообщается в Telegram-канале омской команды.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«Ъ-Ярославль» сообщал, что матч прошел 6 мая в Ярославле. В ночь после игры для обеспечения безопасности полетов был закрыт ярославский аэропорт. В связи с этим омская команда не смогла вовремя вылететь и ждала в гостинице открытия воздушной гавани.
Однако аэропорт так и не открыли. В связи с этим «Авангард» днем 8 мая отправился на автобусе в Москву, откуда и улетел.
«Наша команда отправилась на самолете из Москвы в Омск. Самолет сядет ориентировочно около 01:30-02:00 по Омску»,— говорится в сообщении клуба.
Минувшей ночью Ярославская область подверглась атаке БПЛА. Подробности — в материале «Ъ-Ярославль».