Атака украинских БПЛА на Ярославль: главное

На подлете к Ярославлю в ночь с 7 на 8 мая отразили атаку украинских БПЛА. По словам губернатора Михаила Евраева, большинство беспилотников сбили, но произошло попадание в промышленный объект, который загорелся. Пострадавших в регионе нет, уточнил губернатор.

8 мая в 1:30 в Ярославской области объявили режим беспилотной опасности. Жители получили соответствующие оповещения от РСЧС, в областной столице были включены системы оповещения. В 2:50 был перекрыт 30-километровый участок трассы М-8 на подъезде к Ярославлю со стороны Ростова Великого. Ограничения были сняты в 4:50.

В 5:11 губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что на подлете к областной столице силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских БПЛА. Никто не пострадал.

«Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля. Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами»,— написал губернатор.

Также прошедшей ночью атаке беспилотников подверглись промышленные предприятия в Пермском крае. Всего, по данным Минобороны, в период с 00:00 до 7:00 8 мая над субъектами России было сбито 264 беспилотника, в том числе над Ярославской областью.

На территории региона могут быть фрагменты беспилотников, важные для следствия. В случае их обнаружения нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить об их местонахождении по номеру 112.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"»,— написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Второй день в регионе закрыт ярославский аэропорт. Ограничения ввели в 2 часа 7 мая для обеспечения безопасности полетов. За прошедшее время были отменены рейсы в Санкт-Петербург. Из Ярославля не может улететь и омский ХК «Авангард», завершивший 6 мая полуфинальную серию Кубка Гагарина с «Локомотивом». Сейчас команда рассматривает возможность вылета домой через Москву.

Ранее из соображений безопасности парады Победы отменили в ряде российских регионов, в том числе в Ижевске, Воронеже, Великом Новгороде и Перми. От фейерверков отказались в Тюмени. В Ярославле об отмене торжественных мероприятий власти не сообщали. В городе пройдут парад и шествие «Бессмертного полка», а также запустят салют.

Алла Чижова