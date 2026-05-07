«Главная битва впереди»

Ярославский ХК «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина после победы в семиматчевой серии против омского «Авангарда». Для железнодорожников это будет третий финал подряд: в прошлом году они взяли главный трофей. В этом году бороться придется с первым обладателем Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом».

Эмоции от победы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эмоции от победы

«Локомотив» дошел до финала в плей-офф сезона 2025/2026. Ярославцы со счетом в серии 4:1 обыграли московский «Спартак» в 1/8 финала, уфимский «Салават Юлаев» — 4:0 в 1/4 финала. Самой затяжной, как и в прошлые годы, стала серия с омским «Авангардом». В полуфинале команды провели семь матчей — максимум из возможных в плей-офф.

Первые два матча серии, которые проходили в Ярославле, «Локомотив» проиграл со счетом 2:5 и 1:3. Второй матч запомнился не столько счетом, сколько количеством удалений. За матч команды суммарно заработали 144 штрафные минуты. В частности, за драку в концовке первого периода судьи решили дать удаления всем 10 полевым игрокам, находившимся на льду. В середине следующего периода вновь возникли потасовки, за которые в штрафной бокс отправились суммарно 13 человек. Уже после матча за этот эпизоды КХЛ наложила денежные штрафы на оба клуба и главных тренеров. Позже нападающий Максим Березкин прокомментировал, что слишком много эмоций было потрачено на эти стычки, когда следовало их вложить в игру.

Драка

Фото: КХЛ Драка

«Локомотив» одержал победу в первой выездной игре со счетом 4:2, но уступил во второй — 0:2. Таким образом действующий обладатель Кубка Гагарина оказался в шаге от вылета из розыгрыша: «Авангард» повел в серии 3:1, ему оставалась одна победа до выхода в финал. Однако в пятом матче ярославцы обыграли на домашней арене гостей со счетом 4:0 и не дали сопернику сделать последний шаг.

В шестом матче серии «Локомотив» до 59-й минуты матча проигрывал со счетом 0:2. Но за 33 секунды до сирены ярославский нападающий Максим Шалунов забил две шайбы с разницей в 20 секунд с передач Александра Радулова. Игра впервые по ходу серии перешла в овертайм, однако один дополнительный период победителя не выявил. Лишь в концовке второго овертайма шайбу в ворота омского голкипера Никиты Серебрякова забросил ярославский защитник Рушан Рафиков. В итоге «железнодорожники» сравняли счет в серии и завоевали право на седьмой матч.

В решающем матче «ястребы» вели со счетом 3:1, но «железнодорожники» вновь сравняли и перевели игру в овертайм. И вновь победитель выявился во втором дополнительном периоде. Победную шайбу забил нападающий «Локомотива» Максим Березкин. Именно этот гол стал решающим. «Локомотив» вышел в финал, а «Авангард» вылетел из розыгрыша. В пресс-службе КХЛ сообщили, что седьмой матч серии «Локомотив» — «Авангард» стал самым продолжительным в истории седьмых матчей. Он продлился 88:31. Прошлый рекорд принадлежал прошлогодней серии этих команд — 86:31.

Гол Максима Березкина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Гол Максима Березкина

«Это сумасшествие. Эти серии с "Авангардом" — это самое лучшее что может быть в хоккее»,— сказал автор победной шайбы Максим Березкин после матча.

Форвард сообщил, что на протяжении двух овертаймов себе говорил, что забьет, а после гола «арена взорвалась» и у него появились слезы на глазах. Видеокомментарий Максима Березкин опубликовал Telegram-канал «Роман с хоккеем».

«Круто вернуться в серию. И еще таким образом в двух матчах. Мы терпели и нашли свой момент, реализовали его. Все отдали, всего себя, что мы, что они. И за такую серию просто охота сказать спасибо»,— прокомментировал нападающий.

После победной шайбы главный тренер команды "Локомотив" Боб Хартли (в центре) и тренер команды "Локомотив" Майк Пелино (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ После победной шайбы главный тренер команды "Локомотив" Боб Хартли (в центре) и тренер команды "Локомотив" Майк Пелино (справа)

После выхода в финал наставник «Локомотива» Боб Хартли рассказал, что гордится своими подопечными.

«Трудно найти слова после того, что произошло. Испытываю большую гордость за ребят, когда видишь, как они сражаются, проявляют характер»,— сказал Хартли на послематчевой пресс-конференции.

Наставник считает, что Максим Березкин провел великолепный матч, хотя с начала сезона у нападающего не складывалось.

«Но он проявлял характер, продолжал работать. Начиная со второй половины сезона, начал добавлять в игре. Он габаритный игрок, как будто создан для плей-офф»,— прокомментировал главный тренер.

Наставник «Авангарда» Ги Буше сказал, что тоже гордится своими игроками за борьбу с «лучшей командой в лиге».

Ги Буше (слева) и Боб Хартли (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ги Буше (слева) и Боб Хартли (справа)

«Этот коллектив строится уже пять лет. И мы еще не там. Мы практически на равных, но еще чуть-чуть все-таки не достаем, потому что противник — очень зрелая команда. У нее глубина состава невероятная. Мы большими шагами идем к тому, чтобы находиться на этом же уровне, но все-таки в одном голе останавливаемся. Я действительно горжусь своими ребятами, потому что они отдали всех себя»,— сказал главный тренер омской команды.

Вратарь омской команды Никита Серебряков рассказал, что после серии с «Локомотивом» узнал, что такое чемпионский опыт.

«Они понимали, что на грани вылета. Они чувствовали, что выходили "умирать на льду". Они сделали максимально от себя зависящее. Честно скажу, не понимал, что такое чемпионский опыт. Но теперь я понимаю, что люди имели в виду под чемпионским опытом: никогда не сдаваться, верить в себя, бороться до конца»,— прокомментировал Серебряков (цитата по КХЛ).

Среди игроков «Локомотива» Ги Буше выделил нападающего Александра Радулова, который «вынес команду на своих плечах» в шестом матче серии. Нападающий ярославской команды Илья Николаев считает Радулова великим.

«Это киборг. У него столько энергии, он очень хочет играть и побеждать»,— сказал Николаев (цитата по КХЛ).

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» будет играть с «Ак Барсом» из Казани. Команды встретятся в финале впервые с первого сезона КХЛ. В 2008/2009 годах «Ак Барс» стал первым обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Локомотив» в финале: серия тогда затянулась до семи игр, победную шайбу казанцев забросил Алексей Морозов (ныне — президент КХЛ).

В регулярном чемпионате сезона 2025/2026 «Локомотив» и «Ак Барс» встречались дважды. Выездная игра для ярославцев закончилась поражением со счетом 0:1, а домашняя — победой со счетом 3:1.

Стартовый матч финала Кубка Гагарина начнется 11 мая в 14:30 в Ярославле. Вторая игра пройдет 13 мая в 19:00, затем серия переедет в Казань, где соперники встретятся 15 и 17 мая в 19:00 и 14:30 соответственно. При необходимости игры пройдут также 19, 21 и 23 мая. Нападающий «Локомотива» Максим Березкин сообщил, что силы на финал есть.

«Мы все отдали много сил, но главная битва впереди»,— сказал Березкин.

Алла Чижова