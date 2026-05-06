Главные новости за 6 мая. Сочи

На Медальной площади Олимпийского парка в Сириусе ко Дню Победы запланированы четыре тематических шоу поющего фонтана. Программа посвящена памятной дате и включает музыкальные произведения военных лет, ставшие символами Великой Отечественной войны и Победы.

С прибрежной территории Туапсе вывезли 19 тыс. кубометров замазученного грунта, собранного в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Накануне часть работ временно приостанавливали в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

В онкологическом диспансере №2 Сочи врачи провели хирургическое вмешательство пациентке с раком желудка с применением малоинвазивной технологии. Операция выполнена лапароскопическим методом с лимфаденэктомией.

В Центральном районе Сочи временно ограничено движение автотранспорта по улице Полтавской. Ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на проезжей части.

Сроки окупаемости гостиничных проектов в Сочи за последние годы увеличились примерно на 20–30%, при этом большинство новых объектов сегодня выходят на возврат инвестиций в горизонте 9–10 лет вместо прежних 7–10 лет. Это связано одновременно с удорожанием строительства и ростом стоимости денег, что приводит к пересмотру финансовых моделей проектов.

В администрации Сочи произошли кадровые изменения: Герман Корелов покинул пост директора департамента инвестиций и стратегического развития. Господин Корелов ушел по собственному желанию, а исполняющим обязанности директора департамента стал Вадим Финашин.