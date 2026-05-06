В Центральном районе Сочи ограничили движение из-за ремонтных работ

В Центральном районе Сочи временно ограничено движение автотранспорта по улице Полтавской. Ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на проезжей части, сообщает МУП «Водоканал» курорта.

Как сообщили профильные службы, специалисты муниципального предприятия «Водоканал» устраняют нештатную ситуацию на канализационном коллекторе диаметром 600 мм. Работы ведутся в оперативном порядке.

Аварийно-восстановительная бригада приступила к ремонту инженерных сетей на участке улицы Полтавской. Для проведения необходимых мероприятий задействованы профильные специалисты и техника.

В связи с выполнением ремонта движение транспорта по улице временно ограничено. Водителям рекомендовано учитывать изменения схемы проезда при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути следования.

По информации коммунальных служб, работы проводятся без отключения подачи ресурса абонентам. Ограничения касаются только дорожного движения в зоне проведения ремонта.

Мария Удовик