Поющий фонтан в Сириусе подготовил ко Дню Победы четыре тематических шоу

На Медальной площади Олимпийского парка в Сириусе ко Дню Победы запланированы четыре тематических шоу поющего фонтана. Программа посвящена памятной дате и включает музыкальные произведения военных лет, ставшие символами Великой Отечественной войны и Победы.

Как сообщили в администрации федеральной территории, праздничные представления объединят музыку, световые эффекты и водные композиции. Тематические вечера станут частью мероприятий, приуроченных к 9 Мая, и будут доступны для жителей и гостей Сириуса.

В репертуар вошли известные композиции, связанные с военной историей страны. Среди них — «Священная война» в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, «Севастопольский вальс», а также фрагмент Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича — тема нашествия.

Кроме того, в программе заявлены песни «Поклонимся великим тем годам», «Синий платочек», «Дорожка фронтовая», а также попурри из произведений «Катюша», «Прощание славянки» и «Смуглянка». Зрителям также представят композиции «Песня о Советской армии», «Казаки», «Весна 45 года», «Ехал я из Берлина», «Майский вальс» и «Журавли». Завершит тематические показы песня «День Победы».

Организаторы отмечают, что праздничные шоу поющего фонтана традиционно становятся одной из наиболее посещаемых площадок федеральной территории в дни крупных государственных праздников.

Медальная площадь Олимпийского парка является одной из центральных общественных зон Сириуса, где регулярно проходят культурные и массовые мероприятия. В дни празднования Дня Победы площадка станет местом проведения патриотической программы, посвященной памяти участников войны и историческому наследию страны.

Мария Удовик