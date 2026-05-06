В Сочи провели операцию по удалению рака желудка через проколы

В онкологическом диспансере №2 Сочи врачи провели хирургическое вмешательство пациентке с раком желудка с применением малоинвазивной технологии. Операция выполнена лапароскопическим методом с лимфаденэктомией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В медицинское учреждение поступила женщина с жалобами на боли в области живота. После проведения комплексной диагностики, включающей оценку общего состояния пациентки и степени распространения опухолевого процесса, специалисты приняли решение о необходимости хирургического лечения с удалением пораженного участка желудка.

Операция была выполнена через несколько небольших проколов в брюшной стенке. Использование лапароскопического доступа позволило снизить травматичность вмешательства и уменьшить воздействие на внутренние ткани и органы.

По информации медиков, применение минимально инвазивной методики способствовало снижению риска послеоперационных осложнений и уменьшению вероятности образования спаек. Продолжительность хирургического вмешательства составила около четырех с половиной часов.

Операция прошла успешно. На шестые сутки после вмешательства пациентка была выписана из стационара в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем ей предстоит продолжение лечения в соответствии с установленными медицинскими стандартами.

Врач-онколог высшей категории онкодиспансера №2 Сочи Артем Лобунцов отметил, что подобные операции требуют высокой квалификации специалистов и применяются не во всех клинических случаях. Решение о выборе метода лечения принимается индивидуально после полного обследования и оценки состояния пациента.

