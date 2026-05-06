С побережья Туапсе вывезли 19 тысяч кубометров загрязненного грунта

С прибрежной территории Туапсе вывезли 19 тыс. кубометров замазученного грунта, собранного в ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

По его словам, работы на побережье продолжаются с привлечением значительных сил и техники. В ликвидационных мероприятиях задействованы около 500 человек и 62 единицы техники. В состав группировки входят специалисты экстренных служб, сотрудники коммунальных предприятий и другие профильные подразделения.

Накануне часть работ временно приостанавливали в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. После отмены ограничений мероприятия по очистке береговой полосы были возобновлены в полном объеме.

Как отметил глава округа, мониторинговые группы продолжают обследование территории. Всего на данный момент выявлено шесть отдельных участков с локальными выбросами нефтепродуктов. Протяженность загрязненных зон составляет от 100 до 300 м. На каждом из участков ведутся работы по сбору загрязненного грунта, его вывозу и последующей утилизации.

Основной объем загрязнений сосредоточен на прибрежной территории, где специалисты проводят механизированную и ручную очистку. Для вывоза собранных масс используется специализированная техника. Одновременно продолжается контроль состояния береговой линии и прилегающих акваторий.

Местные власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, а все необходимые силы и средства задействованы в полном объеме. Работы ведутся в координации с региональными и федеральными структурами.

Ранее в Туапсе проводились мероприятия по ликвидации последствий возгораний и разлива нефтепродуктов после атак беспилотников. В настоящее время приоритетной задачей остается восстановление экологической обстановки и очистка побережья.

Мария Удовик