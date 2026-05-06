Два самолета вернулись в Сочи с запасных аэродромов

Аэропорт Сочи продолжает работу в фактическом режиме расписания и обслуживает воздушные суда на прилет и вылет для выполнения суточного плана полетов. По состоянию на утро два из трех самолетов, ранее находившихся на запасных аэродромах, прибыли в аэропорт назначения. Один борт продолжает оставаться на резервной площадке, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

В аэропорту сообщили, что обслуживание рейсов на прилет осуществляется по факту прибытия самолетов, а вылеты выполняются в порядке очередности с учетом готовности экипажей и воздушных судов. Совместно с авиакомпаниями ведется работа по восстановлению штатного графика после ранее введенных ограничений.

По данным аэропорта на 8:30, с начала суток обслужен 31 рейс на прилет и 30 рейсов на вылет. В города назначения отправлены 4,3 тыс. пассажиров. При этом задержки продолжительностью более двух часов зафиксированы по 15 вылетам.

Суточный производственный план аэропорта предусматривает прием 98 рейсов и отправку 97 рейсов. В терминале продолжается регистрация пассажиров, а на перроне проводится обслуживание воздушных судов. Представители аэропорта отмечают, что скоплений пассажиров в здании аэровокзального комплекса на данный момент не наблюдается.

Для обеспечения стабильной работы все службы усилены дополнительным персоналом, уточняет пресс-служба воздушной гавани курорта. Совместно с перевозчиками принимаются меры по ускоренному вылету задержанных рейсов и сокращению отклонений от расписания.

В аэропорту предупредили, что в ближайшие сутки авиакомпаниям потребуется время для полной нормализации расписания после ограничений, действовавших 5 мая. В связи с этим возможны переносы времени вылета, отмены отдельных рейсов либо их объединение.

Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейса у авиаперевозчика, а также следить за обновлениями на электронных табло, информационных экранах терминала и через официальные каналы аэропорта и авиакомпаний.

«Ъ-Сочи» писал, что продажи туров в Сочи на майские праздники в 2026 году демонстрируют снижение примерно на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все больше клиентов ждут выгодных предложений и принимают решение ближе к дате выезда.

Мария Удовик