Продажи туров в Сочи на майские снизились на 10–15%

Продажи туров в Сочи на майские праздники в 2026 году демонстрируют снижение примерно на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» представители туристической отрасли.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян отметил, что в течение весеннего сезона ситуация постепенно улучшалась.

«В начале марта отставание от прошлогодних показателей доходило примерно до 20%, но к апрелю разрыв сократился. Полностью негативный тренд пока не компенсирован»,— сообщил эксперт.

По его словам, одной из причин снижения спроса стала ценовая политика гостиничного рынка. В начале года часть объектов размещения повысила тарифы на 10–15%, что сразу отразилось на активности покупателей. Позже участники рынка начали корректировать стоимость проживания.

«Когда цена слишком высокая, люди просто откладывают решение или выбирают другое направление. Стоимость отдыха напрямую влияет на спрос»,— подчеркнул Алексан Мкртчян.

После снижения тарифов в марте и апреле интерес к поездкам начал восстанавливаться. Однако полностью вернуть прошлогодние темпы продаж к майским праздникам не удалось, уточнил господин Мкртчян.

Эксперты отмечают, что современный турист стал менее склонен бронировать поездки заранее. Все больше клиентов ждут выгодных предложений и принимают решение ближе к дате выезда. Это делает продажи более волатильными и усложняет планирование сезона.

При этом Сочи остается одним из крупнейших внутренних туристических центров страны. Туроператоры рассчитывают, что часть майского спроса может быть реализована в последние дни праздничного периода.

Мария Удовик