Главные новости за выходные 1–3 мая

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. ОАЭ входили в состав ОПЕК с 1967 года. 3 мая семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тыс. баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп приказал вывести часть американских военнослужащих из Германии. Изначально господин Трамп заявил о планах вывести 5 тыс. военнослужащих, но вскоре уточнил, что их будет «гораздо больше». По данным источников Financial Times, США также могут пересмотреть планы по размещению своего дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk, в Германии.

Дональд Трамп решил повысить пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза до 25% со следующей недели. Он объяснил решение тем, что ЕС «не соблюдает условия» торгового соглашения с США.

На территории морского терминала в Туапсе 1 мая произошел пожар после атаки БПЛА. Пожар потушили на следующий день.

Папа римский Лев XIV принял прошение об отставке архиепископа Павла (Паоло) Пецци — митрополита архиепархии Божией Матери в Москве, главы католиков в России. 65-летний митрополит подал в отставку из-за состояния здоровья, он возглавлял кафедру с 2007 года.

Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализировали «после катастрофического ухудшения состояния здоровья». Правозащитница отбывала в Иране тюремный срок за организацию собраний, сговор и пропаганду.

Американская киноакадемия обновила правила премии «Оскар» перед 99-й церемонией вручения награды, которая должна пройти в 2027 году. Большая часть обновлений касается использования ИИ.

