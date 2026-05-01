Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на автомобили из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза до 25% со следующей недели. Он объяснил решение тем, что ЕС «не соблюдает условия» торгового соглашения с США.

В случае производства автомобилей на заводах в США пошлины взиматься не будут, подчеркнул американский президент. Он рассказал о строительстве новых заводов по производству легковых и грузовых автомобилей в США на рекордную сумму, превышающую $100 млрд. «Эти заводы, на которых работают американские рабочие, скоро откроются — никогда еще не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В феврале Верховный суд США постановил, что использование президентом закона 1977 года для введения пошлин выходит за рамки его полномочий. Закон применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. Однако пошлины на автомобили вводятся на основании другого закона и не попадают под запрет Верховного суда, отмечает Financial Times.

В июле 2025 года США и ЕС заключили торговую сделку, согласно которой европейские товары, поставляемые в Штаты, облагаются 15-процентной пошлиной. ЕС согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций в страну, а также гарантии спроса на энергоносители и военную технику США.