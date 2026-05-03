Семь стран ОПЕК+ приняли первое решение по добыче нефти после ухода ОАЭ

Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Это первое решение альянса после выхода из него ОАЭ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение по нефтедобыче приняли Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман на онлайн-конференции. Совместное заявление стран опубликовала пресс-служба ОПЕК.

Согласно опубликованной таблице, Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне по сравнению с маем до 9,8 млн баррелей в сутки. Это на 62 тыс. баррелей в сутки больше майского показателя. Саудовской Аравии разрешено повысить объемы нефтедобычи на 188 тыс. баррелей в сутки — до 10,3 млн баррелей в сутки. Это самый большой показатель среди всех семи стран. Самый низкий — у Омана. Страна в июне сможет добыть 826 тыс. баррелей в сутки, что на 5 тыс. баррелей в сутки больше, чем в прошлом месяце.

ОАЭ входили в состав ОПЕК и ОПЕК+ с 1967 года. Страна вышла из альянса 1 мая. Она занимала третье место по добыче нефти в альянсе. По данным ежегодного статистического бюллетеня ОПЕК, в 2024 году на долю ОАЭ пришлось 13,5% от общего объема производственных квот организации. По данным Reuters, увеличение уровня нефтедобычи на июнь соответствует предыдущему, если учитывать, что из показателя вычли долю ОАЭ.

