Главные анонсы 4 мая — 10 мая
Важные и интересные события предстоящей недели
4 мая, понедельник
В Ереване откроется первый саммит Армения – ЕС.
5 мая, вторник
В Ереване откроется 3-й Ереванский диалог 2026, организованный МИД Армении.
В Баку состоится визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
В Стамбуле откроется 5-я международная оборонно-аэрокосмическая выставка SAHA EXPO 2026.
6 мая, среда
В Себу (Филиппины) начнется 48-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
7 мая, четверг
В Шотландии пройдут выборы в парламент.
В Уэльсе пройдут выборы в Национальное собрание.
8 мая, пятница
В Сан-Хосе состоится инаугурация президента Коста-Рики Лауры Фернандес.
9 мая, суббота
В России отметят День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоится военный парад на Красной площади.
В Москве запланированы встречи президента Владимира Путина с зарубежными государственными деятелями – гостями празднования Дня Победы.
В Венеции (Италия) откроется 61-я Венецианская биеннале современного искусства La Biennale di Venezia.
В Ньюарке (США) пройдет турнир UFC 328.
10 мая, воскресенье
В Никосии начнется неформальная встреча министров ЕС по европейским делам.