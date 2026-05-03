Главные анонсы 4 мая — 10 мая

4 мая, понедельник

В Ереване откроется первый саммит Армения – ЕС.

5 мая, вторник

В Ереване откроется 3-й Ереванский диалог 2026, организованный МИД Армении.

В Баку состоится визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

В Стамбуле откроется 5-я международная оборонно-аэрокосмическая выставка SAHA EXPO 2026.

6 мая, среда

В Себу (Филиппины) начнется 48-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

7 мая, четверг

В Шотландии пройдут выборы в парламент.

В Уэльсе пройдут выборы в Национальное собрание.

8 мая, пятница

В Сан-Хосе состоится инаугурация президента Коста-Рики Лауры Фернандес.

9 мая, суббота

В России отметят День Победы в Великой Отечественной войне. В Москве состоится военный парад на Красной площади.

В Москве запланированы встречи президента Владимира Путина с зарубежными государственными деятелями – гостями празднования Дня Победы.

В Венеции (Италия) откроется 61-я Венецианская биеннале современного искусства La Biennale di Venezia.

В Ньюарке (США) пройдет турнир UFC 328.

10 мая, воскресенье

В Никосии начнется неформальная встреча министров ЕС по европейским делам.