Оргкомитет премии «Оскар» ограничил использование ИИ в фильмах

Американская киноакадемия обновила правила премии «Оскар» перед 99-й церемонией вручения награды, которая должна пройти в 2027 году, сообщает The Hollywood Reporter. Основные нововведения касаются использования искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как указали в киноакадемии, на премию «Оскар» смогут претендовать только те сценарии, которые были написаны людьми. Кроме того, премией за актерское мастерство будут награждать только за те роли, которые указаны в титрах фильма и исполнены людьми с их согласия. Такое требование исключает случаи, когда роли завершают с помощью искусственного интеллекта после смерти актера. Академия также оставила за собой право требовать информацию о характере использования генеративного ИИ и авторстве со стороны человека.

Кроме того, по новым правилам актеры могут быть номинированы за несколько ролей в одной и той же категории. Ранее номинацию получала одна роль — та, за которую отдали больше голосов.

Одна страна или регион теперь тоже сможет получить несколько номинаций в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Отбирать их будут не только на основании номинации местного комитета, но и в случае получения ими главных призов на Берлинском, Пусанском, Каннском, Санденском, Торонтском или Венецианском кинофестивалях. Кроме того, «Оскар» в этой категории больше не будет присуждаться стране или региону, а будет вручаться от имени страны или региона конкретному режиссеру.