Папа римский принял отставку главы католиков России по состоянию здоровья

Папа римский Лев XIV принял прошение об отставке архиепископа Павла (Паоло) Пецци — митрополита архиепархии Божией Матери в Москве, главы католиков в России. Об этом сообщила пресс-служба архиепархии.

65-летний Павел Пецци подал в отставку из-за состояния здоровья, которое мешает «в должной мере исполнять свое служение». Апостольским администратором назначили вспомогательного епископа Архиепархии Николая Дубинина. Он будет временно управлять архиепархией, пока не будет избран новый архиепископ.

Павел Пецци родом из Русси, Италия. В священный сан был рукоположен в 1990-х годах. В 1993—1998 годах служил деканом центрального региона Сибири и главным редактором Сибирской католической газеты. С 1998 года был назначен ответственным за работу движения «Comunione e Liberazione» («Общение и освобождение», основано в 1950-х) в России. С 2006 по 2008 год работал ректором Санкт-Петербургской семинарии. На кафедру архиепархии Божией Матери в Москве был назначен в 2007 году.