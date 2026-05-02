В Иране из тюрьмы госпитализировали лауреатку Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади

Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади госпитализировали «после катастрофического ухудшения состояния здоровья». Об этом рассказали ее сторонники, передает AFP. Правозащитница отбывала в Иране тюремный срок за организацию собраний, сговор и пропаганду.

Как отмечается в заявлении фонда госпожи Мохаммади, ее срочно перевели в больницу в Зенджане после быстрого ухудшения состояния, «включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ». После первого обморока правозащитница отказалась от госпитализации в больницу Зенджана. Ранее там из-за сложной истории хирургических вмешательств ей рекомендовали лечиться у определенных врачей в Тегеране. Однако после ухудшения состояния тюремный врач распорядился о срочной госпитализации. Наргес Мохаммади поместили в отделение интенсивной терапии, однако ее артериальное давление продолжает сильно колебаться, отмечается в публикации.

Как утверждает семья правозащитницы, решение было принято «в последнюю минуту» и может оказаться слишком запоздалым. По их словам, власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни.

С ноября 2021 года Наргес Мохаммади отбывала в Иране тюремный срок по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства. Ее приговорили в общей сложности к 36 годам тюрьмы, из которых она отсидела 10. Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за «усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и в продвижении прав и свобод человека для всех».

В декабре 2024 года правозащитнице дали отпуск по состоянию здоровья, затем его продлили на полгода. В декабре 2025 года ее задержали в Иране во время поминок по адвокату-правозащитнику Хосрову Аликорди. 8 февраля 2026 года госпожу Мохаммади приговорили еще к семи годам тюрьмы. 16 апреля посетившие ее члены семьи и адвокаты сообщали о «критическом состоянии» правозащитницы.