На морском терминале в Туапсе более суток спустя устранили открытое горение

На морском терминале в Туапсе ликвидировали открытое горение. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram. Пожар произошел более суток назад из-за атаки беспилотника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Морозов / РИА Новости Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, пожарные локализовали возгорание в 09:22, после чего открытый огонь был устранен. На месте происшествия продолжают работать 143 человека и 25 единиц техники.

В ночь на 1 мая на территории морского терминала в Туапсе в четвертый раз с середины апреля начался пожар после атаки БПЛА. К середине дня пожарные собрали и вывезли 13,3 тыс. кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Более 80 человек эвакуировали.

Предыдущий пожар на НПЗ в Туапсе тушили два дня и ликвидировали 30 апреля. Другое возгорание устраняли пять дней.