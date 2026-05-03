FT узнало о пересмотре США плана по размещению Tomahawk в Германии

США могут пересмотреть планы по размещению своего дальнобойного оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk, в Германии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Они связывают это с выводом американских военнослужащих с территории ФРГ.

О планах США разместить дальнобойные ударные системы в Германии Пентагон заявлял в июле 2024 года. В ФРГ договорились установить американские зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. Их установка была запланирована на 2026 год.

По данным FT, в Европе находится около 80 тыс. американских военнослужащих, из них около 36,4 тыс. — в Германии. Сегодня ночью американский президент Дональд Трамп заявил, что США существенно сократят численность своего воинского контингента в Германии. Он заявил, что число выводимых из Германии военнослужащих превысит 5 тыс. человек.