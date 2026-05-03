Трамп заявил о планах существенно сократить военный контингент США в Германии

Президент Дональд Трамп сообщил, что США существенно сократят численность своего воинского контингента в Германии. Он заявил, что число выводимых из Германии военных будет гораздо больше тех 5 тыс., о которых сообщалось ранее.

О намерениях вывести из Германии бригадную боевую группу численностью 5 тыс. человек сообщили в Пентагоне вчера. Вывод войск должен состояться в течение года. Также там объявили об отмене решения экс-президента Джо Байдена, который приказал разместить в ФРГ батальон ракетной артиллерии большой дальности к концу 2026-го.

Решение было принято во время раскола между Дональдом Трампом и руководителями европейских стран, которые не поддержали США в войне против Ирана. В НАТО заявили, что начали выяснять детали этого решения, чтобы выяснить его влияние на оборонные стратегии в Европе. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сказал, что решение господина Трампа было ожидаемым, но при этом он обратил внимание, что присутствие войск США в Европе — в интересах обеих сторон.