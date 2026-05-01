Главные новости за 1 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Туапсе в ночь на 1 мая произошло возгорание на территории морского терминала после атаки беспилотного летательного аппарата. Пострадавших в результате происшествия нет.

Спрос на поездки в Краснодарский край на майские праздники снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Это привело к изменению позиций региона в рейтинге популярных внутренних туристических направлений, где он уступил Татарстану и опустился на третью строчку.

В период майских праздников увеличено количество рейсов туристического поезда «Исторический экспресс», курсирующего по маршруту Краснодар—Абрау-Дюрсо. Ближайшие отправления запланированы на 2, 9 и 30 мая, при этом маршрут продолжит работать в усиленном режиме в течение праздничных дней.

Температура морской воды на российских побережьях начала постепенно повышаться, при этом наиболее теплые значения зафиксированы в районах Анапы, Евпатории, Геленджика и Ейска, где вода прогрелась до +13 °С. В районах Сочи и Туапсе температура воды составляет около +12 °С, однако прохладная погода сдерживает более активное прогревание морской акватории.

В Туапсе в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации собрано и вывезено 13,3 тыс. кубометров загрязненного грунта, мазута и водомазутной смеси. Работы по очистке продолжаются на трех участках, где ранее были зафиксированы следы загрязнения.

В Туапсе продолжаются восстановительные работы после пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Для уборки пострадавших улиц привлечены 50 человек и шесть единиц специализированной техники.