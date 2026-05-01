Поезд «Исторический экспресс» увеличит число рейсов на майские праздники

В период майских праздников увеличено количество рейсов туристического поезда «Исторический экспресс», курсирующего по маршруту Краснодар—Абрау-Дюрсо. Ближайшие отправления запланированы на 2, 9 и 30 мая, при этом маршрут продолжит работать в усиленном режиме в течение праздничных дней.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, в регионе продолжается развитие транспортной инфраструктуры и расширение сети маршрутов, ориентированных на курортные территории. По его словам, пригородное железнодорожное сообщение становится востребованным как среди жителей региона, так и среди туристов, поскольку обеспечивает удобное и экологичное перемещение между ключевыми точками юга России и снижает нагрузку на автомобильные дороги.

Согласно данным региональных транспортных служб, в период длинных выходных интенсивность автомобильного движения в направлении побережья и Абрау-Дюрсо увеличивается в среднем в два-три раза. В связи с этим запуск дополнительных рейсов «Исторического экспресса» рассматривается как мера перераспределения пассажиропотока и разгрузки основных трасс.

Маршрут организован с отправлением утром из Краснодара и прибытием в Новороссийск в дневное время. Далее пассажиров доставляют в Абрау-Дюрсо автобусным трансфером. Обратный рейс предусматривает возвращение в Краснодар в вечернее время, ориентировочно к 22:00.

В рамках однодневной программы для туристов предусмотрено посещение объектов винодельческого комплекса, включая подземные тоннели, мультимедийное пространство «Галерея света», а также прогулка по набережной озера Абрау. Программа адаптирована для разных возрастных категорий и включает несколько форматов досуга.

Приобрести билеты на туристический поезд, а также ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте курорта Абрау-Дюрсо в разделе экскурсионных программ, во вкладке «Туры из Краснодара». Соответствующая информация размещена пресс-службой администрации Краснодарского края.

Мария Удовик