В Туапсе собрали 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси
В Туапсе в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации собрано и вывезено 13,3 тыс. кубометров загрязненного грунта, мазута и водомазутной смеси. Работы по очистке продолжаются на трех участках, где ранее были зафиксированы следы загрязнения, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По данным регионального штаба, мероприятия по сбору и вывозу загрязненных материалов проводятся в непрерывном режиме. Основной объем работ связан с последствиями происшествий, зафиксированных на территории морского терминала и в прибрежной зоне.
Параллельно в Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 1 мая. Ситуация находится под контролем экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий.
Общая группировка сил и средств, привлеченных к работам, составляет 790 человек и 48 единиц техники. В операции участвуют подразделения различных служб, задействованных в реагировании на чрезвычайные ситуации и восстановительных мероприятиях.
Глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что в гостиницах города остаются 85 человек, эвакуированных ранее из жилых домов, расположенных вблизи зоны проведения работ. Их размещение организовано на период устранения последствий происшествий и обеспечения безопасности в районе.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая на территории Туапсе произошло возгорание на морском терминале в результате удара беспилотника. На месте происшествия были задействованы экстренные и специальные службы, обеспечивавшие локализацию и тушение огня.