В Туапсе собрали 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси

В Туапсе в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации собрано и вывезено 13,3 тыс. кубометров загрязненного грунта, мазута и водомазутной смеси. Работы по очистке продолжаются на трех участках, где ранее были зафиксированы следы загрязнения, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным регионального штаба, мероприятия по сбору и вывозу загрязненных материалов проводятся в непрерывном режиме. Основной объем работ связан с последствиями происшествий, зафиксированных на территории морского терминала и в прибрежной зоне.

Параллельно в Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 1 мая. Ситуация находится под контролем экстренных служб, задействованных в ликвидации последствий.

Общая группировка сил и средств, привлеченных к работам, составляет 790 человек и 48 единиц техники. В операции участвуют подразделения различных служб, задействованных в реагировании на чрезвычайные ситуации и восстановительных мероприятиях.

Глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что в гостиницах города остаются 85 человек, эвакуированных ранее из жилых домов, расположенных вблизи зоны проведения работ. Их размещение организовано на период устранения последствий происшествий и обеспечения безопасности в районе.

Мария Удовик