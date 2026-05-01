В Евпатории, Анапе и Геленджике зафиксировано потепление морской воды

Температура морской воды на российских побережьях начала постепенно повышаться, при этом наиболее теплые значения зафиксированы в районах Анапы, Евпатории, Геленджика и Ейска, где вода прогрелась до плюс 13 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

По ее словам, процесс повышения температуры остается медленным и напрямую зависит от текущих погодных условий. В частности, в районах Сочи и Туапсе температура воды составляет около +12 градусов, однако прохладная погода сдерживает более активное прогревание морской акватории.

Макарова уточнила, что на ряде участков черноморского побережья значения уже достигли 13 градусов, включая Евпаторию, Анапу, Геленджик и Ейск. Эти показатели фиксируются как наиболее высокие среди российских курортных зон на данный момент.

Дополнительно отмечается незначительное повышение температуры воды в акватории Балтийского моря. В районе Калининградской области она составляет около 8 градусов, что также свидетельствует о начале сезонного прогрева водоемов.

Ранее синоптики сообщали о сложных погодных условиях в Краснодарском крае, где на фоне столкновения холодных воздушных масс с севера и субтропического воздуха с юга формируются активные атмосферные процессы. В результате в регионе фиксируются осадки различной интенсивности, включая ливни, грозы и усиление ветра.

По данным специалистов центра погоды «Фобос», подобная синоптическая ситуация приводит к развитию кучево-дождевой облачности и снижению дневных температур. В отдельных районах края температурный фон остается ниже климатической нормы для начала мая, что также влияет на темпы прогрева морской воды.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни существенного и резкого повышения температуры воды не ожидается. Процесс прогрева будет носить постепенный характер и зависеть от стабилизации погодных условий на юге европейской части России и в акватории Черного моря.

Мария Удовик