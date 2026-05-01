На 20% снизился спрос на отдых в Краснодарском крае в майские праздники

Спрос на поездки в Краснодарский край на майские праздники снизился на 20% по сравнению с прошлым годом. Это привело к изменению позиций региона в рейтинге популярных внутренних туристических направлений, где он уступил Татарстану и опустился на третью строчку. Пишет ТАСС со ссылкой на данные OneTwoTrip.

Согласно аналитике, Татарстан показал заметный рост туристического интереса. Доля направления увеличилась на 46,7% и достигла 11%, что позволило региону занять второе место в списке. Краснодарский край при этом сформировал долю 10,4%, однако продемонстрировал снижение на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

Лидером внутреннего туристического спроса остается Санкт-Петербург. Его доля составляет 16,7%, несмотря на сокращение интереса на 18,9% в годовом выражении. Таким образом, даже при снижении показателей город сохраняет первое место в рейтинге.

На четвертой позиции оказался Нижний Новгород, который удерживает стабильный уровень спроса — 5,1% туристов выбирают это направление, без значительных изменений по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку лидеров Калининградская область с долей 4,7%, при этом регион демонстрирует рост интереса на 6,8%.

Отдельно в исследовании отмечается изменение структуры туристических поездок внутри страны в период майских праздников 2026 года. Средняя продолжительность отдыха сократилась и составила 2,1 дня против 2,3 дня годом ранее. Это указывает на более короткие поездки и снижение глубины планирования путешествий.

Одновременно фиксируется рост стоимости размещения в российских отелях. В текущем сезоне туристы в среднем выбирают варианты проживания стоимостью около 10,2 тыс. руб. за ночь, тогда как годом ранее средний показатель составлял 9,9 тыс. руб. Это отражает умеренное удорожание гостиничного сегмента при одновременном изменении потребительского поведения.

Мария Удовик