Последствия пожара на НПЗ в Туапсе ликвидируют 50 человек

В Туапсе продолжаются восстановительные работы после пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. Для уборки пострадавших улиц привлечены 50 человек и шесть единиц специализированной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / glavatuapseregion Фото: t.me / glavatuapseregion

Как сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко, сотрудники управления комплексного благоустройства занимаются очисткой общественных пространств, мойкой плиточного покрытия и памятников, а также восстановлением санитарного состояния городских территорий.

Особое внимание уделяется улицам Кошкина и Пушкина, где коммунальные службы совместно со спасателями убирают сгоревшие деревья, бытовой и строительный мусор, а также остатки поврежденных огнем строений.

Одновременно продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов. По информации оперативного штаба Краснодарского края, сбор загрязненных материалов ведется на трех участках. На данный момент вывезено 13 333 кубометра мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Кроме того, продолжается тушение возгорания на территории морского терминала. Общая группировка сил и средств, привлеченных к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 790 человек и 48 единиц техники.

Ранее власти сообщали, что в ночь на 1 мая в Туапсе произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации пожара были привлечены 128 человек и 41 единица техники. В тушении участвуют подразделения МЧС России, а также региональные и муниципальные службы реагирования. Дополнительная информация о масштабах повреждений и последствиях происшествия будет представлена после завершения первоочередных работ.

Мария Удовик