Мэрия Ярославля объяснила требование освободить усадьбу Коковцовых

В Ярославле мэрия потребовала от фонда содействия возрождению усадьбы Коковцовых освободить занимаемые помещения в связи с непроведением работ по сохранению объекта культурного наследия. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Денис Пуговишников.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что мэрия обратилась в суд с иском о расторжении договора безвозмездного пользования усадьбой, заключенного в 2022 году. Как пояснил руководитель КУМИ, фонд должен был содержать имущество в исправном состоянии, проводить капремонт и нести расходы на содержание. Юрлицо обязано было выполнять охранное обязательство.

«В связи с невыполнением фондом условий договора в части сохранения объекта культурного наследия КУМИ обратился в арбитражный суд Ярославской области с исковым заявлением о расторжении договора и освобождении указанного здания»,— пояснил Денис Пуговишников.

Он добавил, что в случае расторжения договора объект планируют включить в план приватизации, так как для решения вопросов местного значения он не требуется. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2020 году мэрия уже выставляла на продажу дом и конюшню усадьбы. Конюшню сейчас продают за рубль.

«Усадьба Коковцовых: дом главный» является памятником архитектуры регионального значения последней четверти XVIII в. Она расположена во Фрунзенском районе Ярославля на улице Пригородной на территории природного памятника — ландшафтного усадебного парка с каскадными прудами. Самый известный представитель фамилии Коковцовых — Владимир Коковцов, бывший премьер-министром России с 1911 по 1915 годы. Фонд содействия возрождению усадьбы Коковцовых был создан в 2014 году, до 2022 года он также занимался объектом.

Алла Чижова