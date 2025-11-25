В Ярославле конюшню усадьбы Коковцовых выставили на торги

В Ярославле начались торги по продаже муниципального имущества — конюшни на улице Пригородная, которая входит в состав комплекса усадьбы Коковцовых и является объектом культурного наследия. Здание площадью 312 кв. м выставлено на продажу по начальной цене в 1 рубль.

Конюшня находилась в аренде, но договор расторгли из-за нежелания арендатора восстанавливать объект. В связи с этим конюшню включили в план приватизации муниципального имущества. Новый владелец также получит в аренду земельный участок площадью 1457 кв. м.

Покупатель обязан соблюдать требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, а также обеспечить доступ к ним. Продавцом выступает комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославля. Прием заявок открыт с 26 ноября, а торги назначены на 25 декабря 2025 года.

Антон Голицын