«Любовь и голуби», «Ждун» с Александром Реввой и Первомай

На предстоящих выходных в Новороссийске пройдут локальные праздничные мероприятия в честь 1 Мая. Также жители города могут посетить премьеры фильмов, сходить в театр или на концерт музыки народов мира. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



На что сходить в театр

30 апреля в 13:00 в городском театре пройдет музыкальный драматический спектакль «Страницы памяти» в постановке «Живого театра». История основана на письмах и воспоминаниях малоземельцев отряда Цезаря Куникова.

Стоимость билета — 700 руб. (12+)

30 апреля в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится спектакль «Любовь и голуби». Согласно описанию события, это музыкальная комедия о любви, измене и прощении с актерами трех поколений.

Стоимость билета — от 2000 руб. (12+)

2 мая в 19:00 в гортеатре пройдет драматический спектакль «Дон Жуан». Организаторы сообщают, что постановка объединяет классику Мольера с современностью, повествуя историю о страсти и интригах.

Стоимость билета — 700 руб. (6+)

Какие концерты посетить

1 мая в 11:00 в сквере имени Чайковского в Новороссийске состоится праздничный концерт «Мир! Труд! Май!». Еще один концерт «Будь с нами! Будь вместе!» пройдет в 12:00 на площади у Морского культурного центра.

1 мая в 19:00 в концерт-холле Familia пройдет концерт Александра Марцинкевича и группы «Кабриолет». Гости концерта вживую смогут услышать хиты шансона, эстрадные песни и музыку народов мира.

Стоимость билета — от 2800 руб. (18+)

Что посмотреть в кинотеатре

В майские праздники жители Новороссийска смогут посетить кинотеатры и увидеть новые фильмы, среди которых будут и патриотические исторические ленты.

Военный биографический фильм «Литвяк» повествует о жизни 21-летней летчицы Лидии Литвяк, которая с боевыми товарищами выполняет задачи на напряженных участках фронта.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

В прокат вышел комедийный семейный фильм «Ждун 2» с Александром Реввой в главной роли. Фантастический герой Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить друга Никиту об опасности.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Также можно посетить премьеру итальянского драматического фильма «Грация» с Анной Ферцетти и Тони Сервилло в главных ролях. В центре сюжета оказывается президент Италии, готовящийся покинуть свой пост после принятия ряда непростых решений.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Чем еще заняться в выходные

2 мая в 16:00 на Центральном стадионе Новороссийска пройдет матч «Черноморца» с «Родиной» из Москвы.

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

