Более 70 потенциальных инвесторов заинтересовались проектом «Новая Анапа»

Более 70 потенциальных инвесторов выразили заинтересованность в участии в проекте «Новая Анапа» в Краснодарском крае. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в администрации Анапы, на текущий момент подписано 45 соглашений о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novayaanapa.com Фото: novayaanapa.com

Осенью 2023 года участие в проекте планировали 18 инвесторов, что свидетельствует о кратном росте интереса к курорту. Для сопровождения инициативы были сформированы семь межведомственных рабочих групп.

Общий объем инвестиций в туристическую и обеспечивающую инфраструктуру оценивается более чем в 435 млрд руб. (в ценах 2024 года с НДС). Из них свыше 309 млрд руб. намерены направить на туристическую инфраструктуру, еще около 160,7 млрд руб. — на сопутствующие объекты, включая инженерные и транспортные решения. Изначально проект оценивался в 560 млрд руб., но летом 2024 года сумма была скорректирована до 461 млрд руб., из которых 309 млрд руб. приходились на частные вложения.

«Новая Анапа» предполагает создание туристического кластера на площади 1,8 тыс. га с номерным фондом 15,3 тыс. единиц. Курорт разместится в районе станицы Благовещенской и Бугазской косы, примерно в 36 км от центра Анапы. После запуска комплекс сможет принимать до 3 млн туристов ежегодно.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2022 году губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и гендиректором АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. Документ предусматривает строительство гостиниц и сопутствующей инфраструктуры с указанными параметрами по номерному фонду и турпотоку.

В декабре 2024 года стало известно, что при реализации проекта будут учитывать последствия крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разработка документации по планировке территории «Новой Анапы» ожидалась в 2025 году. На данный момент реализация проекта запланирована на 2031–2032 годы.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что курорт «Новая Анапа» возглавил рейтинг самых дорогих туристических проектов России. Консалтинговая компания Strategy Partners по запросу интернет-портала АТОР составила перечень из десяти курортов, совокупный объем инвестиций в которые достигает 1,7–1,8 трлн руб. Более 80% этой суммы — порядка 1,36 трлн руб. — направят на строительство пяти приморских кластеров.

Нурий Бзасежев