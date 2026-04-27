Главные новости за 27 апреля. Кавказ

Региональный союз работодателей «Агропромышленное объединение Ставропольского края» направил в Правительство РФ обращение с критикой планируемого введения обязательных электронных транспортных накладных (ЭТрН) с 1 сентября 2026 года.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики удовлетворил иск Минпромторга РФ к ООО «ЧЗ РТИ» (Черкесский завод резинотехнических изделий), обязав компанию вернуть субсидию, предоставленную на разработку ноу-хау, и выплатить штраф. Общая сумма взыскания составила 270 млн руб.

Первая Ставропольская неделя моды собрала 2 тысячи гостей. Событие проходило 25–26 апреля в Пятигорске. Организаторы объединили 32 модных бренда из девяти регионов России, включая СКФО, Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовскую область, Сочи, Чувашию, Сибирь и Поволжье.

На сегодняшний день в стадии практической реализации в Кабардино-Балкарской Республике находится 18 крупных инвестиционных проектов с общим объемом капитальных вложений порядка 195,2 млрд руб. В результате завершения этих инвестпроектов будет создано более 12 тыс. новых рабочих мест.

Производители минеральной воды Ставропольского края по итогам 2025 года сформировали совокупную выручку на уровне 11,4 млрд руб., а чистую прибыль — порядка 1,3 млрд руб., следует из анализа данных СПАРК–Интерфакс, проведенного «Ъ–Кавказ». Основной финансовый результат при этом сосредоточен у ограниченного числа компаний, тогда как значительная часть рынка демонстрирует сравнительно низкую рентабельность.

В январе-марте 2026 года Ставропольский край увеличил экспорт молочных продуктов в 10 раз — до $304,3 тыс. А целом за этот период экспорт продукции АПК региона достиг $122 млн.