Первая Ставропольская неделя моды собрала 2 тысячи гостей

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин отчитался в своем Telegram-канале о триумфальном завершении I Ставропольской недели моды – 2026.

Событие проходило 25–26 апреля в Пятигорске и привлекло более 2000 человек. Организаторы объединили 32 модных бренда из 9 регионов России, включая СКФО, Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовскую область, Сочи, Чувашию, Сибирь и Поволжье.

Участники показали коллекции, вдохновленные культурным кодом регионов, в честь Года единства народов России. Дефиле и конкурсы подчеркнули многообразие национальных мотивов: дизайнеры из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Армении представили уникальные образы. Международный конкурс дизайнеров стал центральным событием — на него подали свыше 30 заявок, а общий призовой фонд составил 1 млн руб.

Площадка в культурном центре Пятигорска заняла 1500 кв. м. Гостей ждали показы 40 брендов, торговое пространство и зоны для байеров и ритейлеров. Антон Доронин отметил высокий спрос на продукцию местных талантов: посетители активно покупали вещи более десяти ставропольских марок. Организаторы прогнозировали выручку от 5 до 10 млн руб. за два дня торгов.

Мероприятие подчеркнуло потенциал модной индустрии Ставрополья, где сейчас развиваются более 600 представителей этой сферы. Оно объединило искусство, дизайн, фотографию, рекламу, маркетинг, народные художественные промыслы и ремесла. Министр уверен, что Неделя моды поможет дизайнерам выйти на новый уровень, а регион продолжит расширять меры поддержки.

Антон Доронин анонсировал включение моды в широкий перечень программ для бизнеса. Ставропольские творцы активно запрашивают помощь в продвижении товаров, что говорит о растущей популярности инициатив минэкономразвития.

Событие идеально вписалось в стратегию региона по поддержке малого бизнеса: за 2025 год число субъектов МСП выросло на 15%, несмотря на отток иностранного капитала на 10%. Неделя моды открыла путь для новых идей и укрепила связи между регионами.

Станислав Маслаков