Выручка производителей минеральной воды Ставрополья достигла 11,4 млрд рублей

Производители минеральной воды Ставропольского края по итогам 2025 года сформировали совокупную выручку на уровне 11,4 млрд руб., а чистую прибыль — порядка 1,3 млрд руб., следует из анализа данных СПАРК–Интерфакс, проведенного «Ъ–Кавказ». Основной финансовый результат при этом сосредоточен у ограниченного числа компаний, тогда как значительная часть рынка демонстрирует сравнительно низкую рентабельность.

Лидером отрасли остается АО «Нарзан», получившее 3,2 млрд руб. выручки и 552 млн руб. чистой прибыли. Компания сохраняет высокий уровень чистых активов (1,96 млрд руб.), однако фиксирует рост дебиторской задолженности и отрицательный денежный поток. Второе место по обороту занимает ООО «Рокадовские минеральные воды» с выручкой 2,39 млрд руб. и прибылью 17,1 млн руб. на фоне увеличения расходов и долговой нагрузки.

Значительный вклад в совокупные показатели обеспечивает группа компаний «Холдинг Аква», объединяющая ООО «Тэсти», ООО «КМВ-Вода» и ООО «Холод-розлив». Компании демонстрируют высокие обороты при разной динамике прибыли и существенном уровне обязательств. В частности, у «Холод-розлива» объем обязательств превышает 1,4 млрд руб., а дебиторская задолженность составляет около 870 млн руб.

В среднем сегменте работают предприятия с выручкой до 400 млн руб., включая «Источники Кавказа» и «Элита-Минерал Групп», где отмечено снижение прибыли. Малые производители занимают ограниченную долю рынка и не оказывают заметного влияния на совокупные показатели отрасли.

Совокупные налоговые платежи производителей минеральной воды в регионе оцениваются примерно в 2 млрд руб., при этом основная нагрузка приходится на крупнейших игроков с оборотом свыше 1 млрд руб. Ранжирование компаний по выручке и прибыли различается, что указывает на снижение эффективности при росте объемов.

В 2024–2025 годах на структуру отрасли повлияли изменения в собственности и судебные споры, связанные с правами на недра. В частности, государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышло из капитала «Холдинга Аква», продав долю структуре «Аква Инвестиции», которая консолидировала 100% холдинга. Параллельно суды удовлетворяют иски Генеральной прокуратуры о возвращении государству отдельных объектов недропользования.

Опрошенные «Ъ–Кавказ» эксперты отмечают, что рынок продолжает расти за счет увеличения объемов, однако сталкивается со снижением рентабельности. По их словам, давление со стороны федерального ритейла, рост издержек на логистику и упаковку, а также расширение дистрибуции с отсрочкой платежей приводят к увеличению дебиторской задолженности и снижению ликвидности.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Яков Федоров отмечает, что при росте продаж большинство производителей столкнулись со снижением прибыли и ухудшением денежных потоков. Основные причины — рост издержек, прежде всего фонда оплаты труда, и ухудшение платежной дисциплины контрагентов. Компании сокращают инвестиции и оптимизируют финансовый цикл, однако рост дебиторской задолженности усиливает риски ликвидности. «Рост оборота не компенсирует снижение маржинальности, а увеличение дебиторской задолженности фактически означает замораживание средств в обороте»,— отмечает он.

Подробнее читайте в материале «Выручка пошла в розлив»

Роман Лаврухин