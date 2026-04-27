Аграрии Ставрополья обратились в правительство РФ из-за электронных накладных

Региональный союз работодателей «Агропромышленное объединение Ставропольского края» направил в Правительство РФ обращение с критикой планируемого введения обязательных электронных транспортных накладных (ЭТрН) с 1 сентября 2026 года. Документ имеется в распоряжении «Ъ–Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В объединении считают, что дополнительное регулирование на фоне санкционного давления и замедления экономики усиливает нагрузку на бизнес. По их оценке, действующий курс на цифровизацию в большей степени направлен на усиление контроля, чем на повышение эффективности. Особое беспокойство вызывает ситуация в агропромышленном комплексе, где уже фиксируется снижение инвестиционной активности: доля вложений в отрасль сократилась с 2,9% в 2021 году до 2% в 2024-м, а посевные площади за три года уменьшились на 3 млн га.

Авторы обращения указывают, что цели внедрения ЭТрН остаются неочевидными, а заявленные эффекты — повышение прозрачности и эффективности перевозок — не подтверждаются практикой. При этом в отрасли уже действует ряд цифровых систем учета и контроля, что, по мнению аграриев, делает новую инициативу избыточной.

Председатель объединения Петр Коротченко отмечает, что требования системы не учитывают специфику сельхозпроизводства. В частности, фиксация веса и качества продукции непосредственно в поле зачастую невозможна из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а нестабильный интернет в местах отгрузки может привести к сбоям в работе. «Фактически это не упрощение процессов, а дополнительный барьер для нормальной работы»,— говорит он. Кроме того, по его словам, внедрение ЭТрН может привести к снижению налоговой базы, так как часть бизнеса будет вынуждена сокращать обороты или уходить в тень.

Сами сельхозпроизводители также указывают на рост издержек и организационные сложности. По словам председателя СПК Племзавод «Восток» Андрея Лобанова, цифровизация требует дополнительных кадровых ресурсов, которых в сельской местности не хватает, а сотрудники вынуждены совмещать производственные и административные функции. В результате часть времени агрономы и специалисты тратят на работу с системами вместо основной деятельности.

Генеральный директор ООО «Андроповский семенной центр» Геннадий Сабынин отмечает, что предприятия уже используют собственные цифровые решения, однако параллельно обязаны вести государственные системы, что фактически создает «двойную цифровизацию». По его словам, платформы работают нестабильно, а в пиковые периоды доступ к ним ограничен, что приводит к задержкам в оформлении документов и, как следствие, к финансовым потерям.

О дополнительных издержках говорят и представители семеноводческой отрасли. Руководитель Союза селекционеров и семеноводов Ставропольского края Хусин Борануков отмечает, что ряд требований не учитывает специфику производства и увеличивает затраты на проведение обязательных исследований, что снижает экономическую привлекательность сектора.

Роман Лаврухин