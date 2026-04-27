Суд взыскал с завода в КЧР 270 млн рублей за нецелевое использование субсидии

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики удовлетворил иск Минпромторга РФ к ООО «ЧЗ РТИ» (Черкесский завод резинотехнических изделий), обязав компанию вернуть субсидию, предоставленную на разработку ноу-хау, и выплатить штрафе. Общая сумма взыскания составила 270 млн руб. Сведения об этом опубликованы в арбитражной картотеке.

Спор возник вокруг соглашения 202, заключенного в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ». Минпромторг выделил заводу субсидию в размере 180 млн рублей на разработку технологии производства пневматической рессоры подвески транспортного средства. Ключевым условием было создание ноу-хау до октября 2024 года. При этом компания должна была обеспечить соотношения затрат: 70% субсидии против 30% собственных средств компании.

Однако казначейская проверка выявила многочисленные нарушения в порядке использования субсидии. Якобы завод не обеспечил требуемую долю собственных средств, тратил бюджетные деньги на зарплаты сотрудникам, не связанным с НИОКР, закупал производственное оборудование, что не предусмотрено правилами. В итоге заявленное ноу-хау так и не было признано инновацией.

Определить, носит ли разработка «ЧЗ РТИ» характер ноу-хау должен был научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (головной научный центр автопрома), однако тот заключил что документы, представленные черкесским заводом, не содержат инновационной составляющей, и имеется риск, что представленные результаты работ не соответствуют требованиям соглашения о субсидии.

Минпромторг в одностороннем порядке расторг соглашение, потребовав вернуть субсидию и уплатить штраф. Когда это требование не было выполнено, ведомство обратилось в суд.

Завод просил суд истребовать из «НАМИ» документы, подтверждающие полномочия меститута на проведение экспертизы, и в доказательство качества проведенной работы представил отчет о патентных исследованиях другой экспертной организации. Однако суд отказался истребовать документы из «НАМИ», указав, что они не относятся к предмету спора, а отчет отклонил, так как он был выполнен экспертом, не предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. В итоге суд взыскал с «ЧЗ РТИ» 180 млн руб. субсидии и 90 млн руб. штрафа.

Сейчас завод пытается обжаловать это решение в апелляции.

Михаил Волкодав