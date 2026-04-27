Ставрополье нарастило экспорт молочных продуктов в 10 раз в 2026 году

В январе-марте 2026 Ставропольский край увеличил экспорт молочных продуктов в 10 раз — до $304,3 тыс. А целом за этот период экспорт продукции АПК региона достиг $122 млн. Об этом сообщает министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В сравнении с аналогичным периодом 2025 года экспорт продуктов переработки фруктов, овощей и орехов вырос втрое и составил более $1,4 млн.

Кроме этого, увеличивается спрос на местные напитки — прирост 32,5%, и побочные продукты — прирост 126,8%. В основе экспорта края — мясная продукция, зерновые, товары пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировой отрасли, рыба и морепродукты.

В число основных экспортеров местных кондитерских изделий, масла, мяса птицы и пшеницы входят Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Грузия, Казахстан.

Наталья Белоштейн