В Кабардино-Балкарии реализуются инвестпроекты на 195,2 млрд рублей

На сегодняшний день в стадии практической реализации в Кабардино-Балкарской Республике находится 18 крупных инвестиционных проектов с общим объемом капитальных вложений порядка 195,2 млрд руб. В результате завершения этих инвестпроектов будет создано более 12 тыс. новых рабочих мест. Об этом в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал глава КБР Казбек Коков.

«Интерес инвесторов сегодня направлен на такие отрасли экономики республики, как туризм, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство (особенно жилищное) и информационные технологии. Однако ситуация в экономике, учитывая санкционный фон, не стоит на месте, и меры государственной поддержки, конечно, нуждаются в донастройке. Причем в комплексе с финансово-кредитными, налоговыми и иными инструментами»,— рассказал господин Коков.

По его словам, за 2025 года в основной капитал КБР было вложено порядка 83,2 млрд руб. внебюджетных инвестиций, что на 2,5% выше, чем в 2024 году. Также Казбек Коков рассказал, что сегодня в Кабардино-Балкарии реализуется шесть крупных, «прорывных», инвестиционных проектов. Это проекты развития всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус», возобновления добычи полезных ископаемых на Тырныаузском месторождении, строительства плодоовощного тепличного комплекса площадью 100 га в Чегеме, комплексной застройки жилых микрорайонов «Мэй» и «Восточный» и создания ИТ-парка в Нальчике, а также строительство Верхнебаксанской ГЭС. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 175,9 млрд руб. При этом планируется создать более 4,5 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, в Нальчике сейчас ведется строительство трех больших санаторно-гостиничных комплексов высокого уровня сервиса с общим объемом инвестиций порядка 4,2 млрд руб., — это еще 300 рабочих мест.

«В рекреационных зонах реализуются и другие инвестиционные проекты. Параллельно ведем инфраструктурное развитие этих территорий, что, конечно, стимулирует инвестиционную активность. Как пример — строительство канализационного коллектора от Поляны Азау до селения Эльбрус, что важно и для жителей района, и для развития курорта»,— рассказал глава КБР.

Он отмечает, что на период до 2030 года планируется к реализации более 25 крупных инвестиционных проектов с суммарным объемом 257,7 млрд руб. Предусмотрено создание порядка 14 тыс. новых рабочих мест. «Конечно, фокус внимания при этом — на развитии туристической сферы, курортного потенциала республики»,— подчеркнул Казбек Коков.

Михеенко Дмитрий