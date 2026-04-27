Главные новости за 27 апреля. Сочи

Зона загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе продолжает расширяться и уже превысила 70 км вдоль побережья. Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в полном объеме до начала летнего сезона маловероятна.

Власти Сочи заявили об отсутствии признаков загрязнения на побережье города на фоне распространения нефтепродуктов в акватории Черного моря. Течение направлено от Туапсе в сторону Новороссийска, что, по оценке городских служб, снижает риски для прибрежной зоны курорта.

В Сочи с начала летнего сезона будет изменен режим работы общественного транспорта. С 1 июня автобусы на городских маршрутах начнут курсировать по продленному графику в связи с традиционным увеличением пассажиропотока.

Морское пассажирское сообщение между Сочи и Сухумом возобновится 15 мая 2026 года. Первый рейс судна на подводных крыльях «Комета» в новом сезоне запланирован на середину мая, что существенно раньше прошлогоднего графика.

Авиасообщение между Сочи и Антальей расширено за счет запуска новой полетной программы турецкой авиакомпанией Southwind Airlines. Регулярные рейсы по данному направлению начали выполняться в конце апреля, что позволило увеличить частоту перелетов между российским и турецким курортами.

Абхазия вошла в число наиболее востребованных направлений ближнего зарубежья для отдыха в период майских праздников. В топ также вошли Белоруссия, Армения и Узбекистан.

Для повышения эффективности ликвидации последствий накануне была увеличена численность задействованных сил и средств. В настоящее время в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники.