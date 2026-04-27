Первый рейс «Кометы» Сочи—Сухум в сезоне назначен на 15 мая

Морское пассажирское сообщение между Сочи и Сухумом возобновится 15 мая 2026 года. Первый рейс судна на подводных крыльях «Комета» в новом сезоне запланирован на середину мая, что существенно раньше прошлогоднего графика. В 2025 году запуск линии состоялся только в августе.

Как сообщили представители оператора перевозок, рейсы будут выполняться на регулярной основе два раза в неделю — по вторникам и пятницам. При этом навигация продлится до октября, однако точные сроки завершения сезона будут зависеть от погодных условий в акватории Черного моря.

В текущем году предполагается переход от пилотного формата к более стабильной и предсказуемой модели работы. Это позволит сформировать устойчивое расписание и повысить доступность маршрута для пассажиров. Стоимость поездки по направлению Сочи—Сухум составляет порядка 2,8 тыс. рублей. Приобрести билеты можно в кассах морских портов, а также через официальный сайт перевозчика. Порядок реализации билетов уточняется.

Первый тестовый рейс по данному маршруту был выполнен в августе 2025 года. Тогда скоростное судно «Космонавт Павел Попович» преодолело расстояние между Сочи и столицей Абхазии за 2,5 часа, что значительно быстрее наземного транспорта. За период тестовой эксплуатации было перевезено 938 пассажиров.

Запуск регулярного сообщения стал результатом комплексной подготовки, в рамках которой были урегулированы вопросы таможенного, пограничного и санитарного контроля, а также технического обеспечения маршрута. В проекте задействованы российские и абхазские профильные структуры. Оператором перевозок выступает специализированная организация, получающая поддержку в виде субсидирования из федерального бюджета.

Судно рассчитано на перевозку до 120 пассажиров и способно развивать скорость до 65 километров в час. Ожидается, что развитие морского сообщения между Сочи и Сухумом позволит повысить транспортную доступность направления и расширить туристический поток в летний период.

Мария Удовик