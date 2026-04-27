Эксперт: акваторию Туапсинского района не успеют очистить к летнему сезону

Зона загрязнения акватории Черного моря в районе Туапсе продолжает расширяться и уже превысила 70 км вдоль побережья. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко, отметив, что ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в полном объеме до начала летнего сезона маловероятна.

По его оценке, загрязнение распространилось от Туапсе в сторону Архипо-Осиповки. Протяженность этого участка по автомобильной дороге составляет около 77 км, что сопоставимо с масштабом распространения нефтепродуктов в акватории.

Ранее распространение загрязнения фиксировалось с использованием спутниковых данных. По состоянию на 23 апреля было установлено, что нефтяные следы достигли района Новомихайловского. Анализ более позднего снимка от 26 апреля показал дальнейшее продвижение загрязнения: пленочные образования в открытом море наблюдаются уже в районе Джубги и Архипо-Осиповки.

Согласно данным спутникового мониторинга, на снимках, полученных утром 26 апреля, отчетливо видны полосы и пятна, характерные для нефтепродуктов. Они берут начало в районе портовой инфраструктуры Туапсе и распространяются в северо-западном направлении вдоль береговой линии.

Эксперты также отмечают, что часть загрязнений в районах Небуга, Тюменского и Ольгинки может носить вторичный характер. Это означает, что ранее осевшие у берега нефтепродукты под воздействием ветра и волн вновь поднимаются на поверхность, образуя пленки и слики.

Дополнительный анализ спутникового снимка Planet за 26 апреля подтвердил наличие темных пленочных следов и пятен в акватории Туапсинского морского торгового порта, а также у центрального пляжа Туапсе. Аналогичные загрязнения зафиксированы южнее — в районах Гизель-Дере и Южного пляжа.

На прошлой неделе сообщалось, что зона распространения нефтепродуктов уже превышала 50 км — от Гизель-Дере до пляжей в районе ВДЦ «Орленок». Новые данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении масштаба загрязнения, что подтверждается как спутниковыми наблюдениями, так и экспертными оценками.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. По состоянию на утро 27 апреля, общий объем собранного загрязненного грунта и водомазутной смеси достиг 4,2 тыс. кубометров. Работы ведутся на нескольких ключевых участках, включая территорию морского терминала, где произошла утечка, а также устье реки Туапсе и прибрежную зону.

Мария Удовик