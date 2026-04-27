Власти Сочи сообщили об отсутствии угрозы загрязнения нефтепродуктами

Власти Сочи заявили об отсутствии признаков загрязнения на побережье города на фоне распространения нефтепродуктов в акватории Черного моря. Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии, течение направлено от Туапсе в сторону Новороссийска, что, по оценке городских служб, снижает риски для прибрежной зоны курорта.

В администрации уточнили, что на территории Сочи организован постоянный мониторинг состояния акватории и береговой линии. Контроль осуществляется как с суши, так и с воды с привлечением профильных специалистов. При этом дополнительные инженерные сооружения для предотвращения возможного попадания загрязнений на побережье не разворачивались. По текущим данным, следов нефтепродуктов в акватории у берегов Сочи не обнаружено.

Ранее эксперты фиксировали расширение зоны загрязнения, вызванного разливом нефтепродуктов в районе Туапсе. По их оценкам, протяженность загрязненной акватории превысила 70 км. Распространение происходило вдоль побережья в северо-западном направлении — от Туапсе в сторону Архипо-Осиповки.

Согласно данным наблюдений, уже 23 апреля нефтяные следы были выявлены в районе Новомихайловского. Анализ спутниковых снимков от 26 апреля показал дальнейшее продвижение загрязнения: пленочные образования фиксировались в акватории вблизи Джубги и Архипо-Осиповки. На изображениях различимы характерные полосы и пятна, формирующиеся от портовой инфраструктуры Туапсе и распространяющиеся вдоль береговой линии.

Дополнительные наблюдения указывают на наличие загрязнений в акватории Туапсинского морского торгового порта, у центрального пляжа Туапсе, а также в районах Гизель-Дере и Южного пляжа. При этом специалисты отмечают вероятность вторичного загрязнения в отдельных прибрежных зонах, включая Небуг, Тюменский и Ольгинку, где ранее осевшие нефтепродукты могут вновь подниматься на поверхность под воздействием ветра и волн.

Ранее сообщалось, что протяженность зоны загрязнения составляла более 50 км — от Гизель-Дере до пляжей в районе ВДЦ «Орленок». Последующие данные свидетельствуют о дальнейшем увеличении масштабов распространения, что подтверждается спутниковым мониторингом и экспертными оценками.

Работы по ликвидации последствий разлива продолжаются. По состоянию на утро 27 апреля объем собранного загрязненного грунта и водо-мазутной смеси достиг 4,2 тыс. кубометров. Очистка ведется на ключевых участках, включая территорию морского терминала, устье реки Туапсе и прибрежную зону. Одновременно осуществляется постоянный контроль состояния окружающей среды.

«Ъ-Сочи» писал, что для повышения эффективности ликвидации последствий накануне была увеличена численность задействованных сил и средств. В настоящее время в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники.

Мария Удовик