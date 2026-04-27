К ликвидации последствий разлива в Туапсе привлекли дополнительные силы

В Туапсе продолжаются работы по устранению последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. По состоянию на утро 27 апреля общий объем собранного загрязненного грунта и водомазутной смеси достиг 4,2 тыс. кубометров. Работы ведутся на нескольких ключевых участках, включая территорию морского терминала, где произошла утечка, а также устье реки Туапсе и прибрежную зону, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Для повышения эффективности ликвидации последствий накануне была увеличена численность задействованных сил и средств. В настоящее время в работах участвуют 205 человек и 55 единиц техники. К мероприятиям дополнительно привлечены специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и подразделений «Кубань-СПАС». Координация действий на месте осуществляется по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева, контроль возложен на его заместителя Дмитрия Маслова.

В устьевой части реки Туапсе развернута система из шести каскадов боновых заграждений, а также оборудована нефтеловушка. Сбор нефтепродуктов осуществляется в том числе механизированным способом — с применением экскаваторов непосредственно из водной среды. Одновременно ведется круглосуточная очистка береговой линии от загрязнений.

Дополнительные меры приняты для предотвращения дальнейшего распространения нефтяного пятна в акватории Черного моря. Вдоль береговой линии центрального пляжа установлено еще 700 м боновых заграждений, что позволяет локализовать загрязнение и ограничить его движение.

Ранее сообщалось о значительных объемах уже собранного загрязненного грунта, а также о расширении группировки сил, задействованных в ликвидации последствий. Параллельно на территории города продолжается очистка от продуктов горения, включая сажу. Состояние береговой линии находится под постоянным мониторингом.

В текущих условиях загрязнение оценивается как локализованное, однако работы продолжаются в непрерывном режиме. Комплекс предпринимаемых мер направлен на предотвращение дальнейшего распространения нефтепродуктов и минимизацию воздействия на окружающую среду.

Мария Удовик