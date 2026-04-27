Прямых рейсов между Сочи и Антальей стало больше

Авиасообщение между Сочи и Антальей расширено за счет запуска новой полетной программы турецкой авиакомпанией Southwind Airlines. Регулярные рейсы по данному направлению начали выполняться в конце апреля, что позволило увеличить частоту перелетов между российским и турецким курортами.

Первый рейс в рамках новой программы был выполнен с полной загрузкой: на борту находились 190 пассажиров. Полеты осуществляются на воздушных судах Boeing 737-800. Согласно утвержденному расписанию, рейсы выполняются три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Расширение полетной программы происходит на фоне устойчивого спроса на международные туристические направления. По итогам 2025 года пассажиропоток на линии Сочи—Анталья составил 328,7 тыс. человек. Увеличение числа рейсов призвано обеспечить дополнительную провозную емкость в период роста туристической активности.

Помимо Southwind Airlines перевозки на данном направлении осуществляют и другие авиакомпании. В частности, регулярные рейсы между Сочи и Антальей выполняют российские перевозчики «ИрАэро» и «Уральские авиалинии». Кроме того, ранее о запуске собственной программы полетов по этому маршруту объявила турецкая авиакомпания Air Anka.

Аэропорт Сочи остается одним из ключевых транспортных узлов на юге России, обеспечивая значительный объем международных перевозок. По итогам 2025 года воздушная гавань обслужила 12,5 млн пассажиров, из которых более 1,8 млн пришлось на зарубежные направления. В числе наиболее востребованных международных маршрутов — Стамбул, Анталья, Ереван, Дубай и Шарм-эль-Шейх.

Рост частоты рейсов между Сочи и Антальей отражает общую тенденцию увеличения пассажиропотока на популярных туристических направлениях и свидетельствует о восстановлении и развитии международного авиасообщения.

Мария Удовик