График движения автобусов в Сочи изменят к летнему сезону

В Сочи с начала летнего сезона будет изменен режим работы общественного транспорта. С 1 июня автобусы на городских маршрутах начнут курсировать по продленному графику в связи с традиционным увеличением пассажиропотока.

Согласно обновленным условиям, в пределах города движение общественного транспорта будет осуществляться до 23:00. На межрайонных направлениях, связывающих Сочи и Адлер, работа маршрутов продлится до полуночи. Одновременно с этим возобновляется функционирование сезонных маршрутов, востребованных в период курортного сезона, в том числе в Лазаревском и Адлерском районах.

Отдельное внимание уделено одному из ключевых направлений — маршруту №105А «Железнодорожный вокзал Сочи — Аэропорт», который в летний период будет работать в круглосуточном режиме. Это решение направлено на обеспечение непрерывного транспортного сообщения между основными транспортными узлами курорта.

Изменения в графике сопровождаются комплексной подготовкой транспортной инфраструктуры к увеличенной нагрузке. В настоящее время проводится техническое обслуживание подвижного состава, включая ремонтные работы, профилактику систем кондиционирования и проверку санитарного состояния автобусов. Также оценивается функционирование систем видеонаблюдения, установленных в салонах.

В рамках обновления транспортного парка на маршруты выйдут 247 новых автобусов экологического класса, а также 10 современных электробусов. Подвижной состав адаптирован для перевозки различных категорий пассажиров, включая маломобильные группы. В ежедневном режиме на линии будет задействовано более 600 единиц транспорта различной вместимости.

Актуальные данные о расписании движения пассажиры смогут получать через официальный транспортный портал города, специализированное мобильное приложение, а также по номеру единой горячей линии.

Мария Удовик