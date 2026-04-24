Air Anka запустила рейсы из Сочи в Анталью

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова объявил о начале регулярных рейсов турецкой авиакомпании Air Anka в Анталью. Список иностранных перевозчиков южного хаба России впервые пополнил этот турецкий авиаперевозчик. Первый рейс вылетел из Сочи на курорт в Анталью в 12:00.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. На маршруте задействованы самолеты Boeing 737-800. В первый рейс на берег Средиземного моря отправились 188 пассажиров.

В пресс-службе аэропорта Сочи отмечают, что Турция остается одним из популярных международных направлений из воздушной гавани юга. Регулярные рейсы между странами начались в 2019 году. С этого времени между Турцией и Сочи перевезено более 2,6 млн пассажиров.

Сейчас полеты по маршруту Сочи—Анталья выполняются круглогодично. В летнем сезоне частота рейсов достигает 40 в неделю. В 2025 году пассажиропоток по данному направлению составил 328,7 тыс. человек.

Алина Зорина