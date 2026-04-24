Количество самозанятых в Краснодарском крае увеличилось на 22,9%

В Краснодарском крае численность самозанятых за год выросла на 22,9%, а количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 731 человека. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в УФНС России по региону.

Согласно отчетности, за первые три месяца 2026 года в регионе в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 14 465 физических лиц. За тот же период прекратили деятельность в этом статусе 13 734 человека.

По состоянию на 1 апреля 2026 года на территории края насчитывалось 267 049 действующих ИП. Для сравнения, на 1 апреля 2025 года этот показатель составлял 252 312 предпринимателей.

В сегменте самозанятых в первом квартале 2026 года оформили статус плательщика налога на профессиональный доход более 71,8 тыс. жителей, снялись с учета почти 35 тыс. человек. Общая численность самозанятых на 31 марта 2026 года достигла 794 828. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество самозанятых в крае увеличилось на 22,9% — на 31 марта 2025 года их насчитывалось 646 968.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае малый и средний бизнес формирует более четверти региональной экономики. Доля этого сектора в валовом региональном продукте достигла 27,7%. В сфере МСП в крае работают почти 1,4 млн человек, что составляет 47% от общей численности занятых в экономике. Сейчас в Краснодарском крае зарегистрировано порядка 328 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти 89% от общего числа хозяйствующих субъектов.

Алина Зорина