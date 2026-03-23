На Кубани в 2026 году направят 472 млн рублей на поддержку туротрасли

В Краснодарском крае в 2026 году направят 472 млн руб. на поддержку предприятий туристической отрасли в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, субсидии смогут получить компании и индивидуальные предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма. За последние пять лет при поддержке федерального и краевого бюджетов было профинансировано свыше 130 инициатив, включая развитие пляжной инфраструктуры, создание туристических маршрутов, строительство круглогодичных бассейнов, модульных гостиниц и кемпингов.

В 2026 году, как уточнил глава региона, планируется поддержать не менее 20 новых проектов, а также провести ряд крупных событийных мероприятий. Средства будут направлены, в том числе, на реализацию общественных инициатив при условии софинансирования со стороны бизнеса на уровне не менее 30% от объема субсидии.

В числе запланированных мероприятий — Агротур, Отпуск Фест и Черноморская винная неделя.

